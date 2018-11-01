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Norgaard stupisce tutti in allenamento. Partirà titolare contro la Roma?

Su La Nazione in edicola oggi, si parla del centrocampo della Fiorentina e soprattutto del danese Norgaard. Chi lo vede in allenamento, si legge sul quotidiano, giura che non sia un oggetto misterioso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2018 10:40
Norgaard stupisce tutti in allenamento. Partirà titolare contro la Roma? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Norgaard
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Norgaard
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Su La Nazione in edicola oggi, si parla del centrocampo della Fiorentina e soprattutto del danese Norgaard. Chi lo vede in allenamento, si legge sul quotidiano, giura che non sia un oggetto misterioso. Anzi, sta crescendo in fretta. La sua posizione in campo è quella di regista, centrale della mediana a tre, e la tentazione di Pioli di puntare su di lui per affidargli le chiavi della regia viola è tanta. Magari non contro la Roma; anche se restano aperte delle possibilità, più facile nella prossima trasferta a Frosinone di venerdì 9 novembre. Sta crescendo anche a livello tattico, come filtra dal centro sportivo "Astori"

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