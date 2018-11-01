Norgaard stupisce tutti in allenamento. Partirà titolare contro la Roma?

Su La Nazione in edicola oggi, si parla del centrocampo della Fiorentina e soprattutto del danese Norgaard. Chi lo vede in allenamento, si legge sul quotidiano, giura che non sia un oggetto misterioso...

Su La Nazione in edicola oggi, si parla del centrocampo della Fiorentina e soprattutto del danese Norgaard. Chi lo vede in allenamento, si legge sul quotidiano, giura che non sia un oggetto misterioso. Anzi, sta crescendo in fretta. La sua posizione in campo è quella di regista, centrale della mediana a tre, e la tentazione di Pioli di puntare su di lui per affidargli le chiavi della regia viola è tanta. Magari non contro la Roma; anche se restano aperte delle possibilità, più facile nella prossima trasferta a Frosinone di venerdì 9 novembre. Sta crescendo anche a livello tattico, come filtra dal centro sportivo "Astori"