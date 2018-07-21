TOP e FLOP, Lafont superlativo, bene Norgaard. Male Veretout e Simeone

Questi i due migliori giocatori e i due peggiori dell'amichevole disputata e persa dai viola contro il Venezia.TOPLafont Partita veramente incoraggiante del neo portiere della Fiorentina. Parata mirac...

Questi i due migliori giocatori e i due peggiori dell'amichevole disputata e persa dai viola contro il Venezia.

TOP

Lafont Partita veramente incoraggiante del neo portiere della Fiorentina. Parata miracolosa nel primo tempo su Zigoni e anche in un altro paio di circostanze. Sempre sicuro nelle uscite e ottimo anche nella comunicazione con i compagni di squadra, che si mostrano a proprio agio col portiere francese.

Norgaard Non un vero e proprio top, ma un premio di incoraggiamento. Entrato a partita in corso, il danese ha mostrato un ottimo piede e un'ottima personalità oltre che una bella fisicità. I primi segnali sono piuttosto incoraggianti.

FLOP

Simeone Lotta e gliene va dato atto. Tuttavia, è piuttosto inconcludente e si crea poche occasioni. L'unica che ha se la divora e spara sul palo. Da rivedere

Veretout Si vede poco in una partita che richiedeva una bella forza e personalità. Sotto l'acqua non riesce a trascinare i suoi compagni. Sbaglia inoltre il rigore che poteva dare il gol del vantaggio

Lorenzo Bigiotti