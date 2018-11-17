Danimarca: visti i vari infortuni, convocato all’ultimo momento Norgaard
La nazionale danese visti gli infortuni di Delaney e Schmeichel ha convocato Norgaard centrocampista della Fiorentina e David Jensen per la sfida contro l’Irlanda in programma questo lunedì. Un test...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2018 12:42
La nazionale danese visti gli infortuni di Delaney e Schmeichel ha convocato Norgaard centrocampista della Fiorentina e David Jensen per la sfida contro l’Irlanda in programma questo lunedì. Un test che per Mister Pioli in chiave Fiorentina potrà essere importante: vedere a che punto è fisicamente il regista e valutarlo in avvicinamento alla sfida contro il Bologna al Dall’Ara.