Danimarca: visti i vari infortuni, convocato all’ultimo momento Norgaard

La nazionale danese visti gli infortuni di Delaney e Schmeichel ha convocato Norgaard centrocampista della Fiorentina e David Jensen per la sfida contro l’Irlanda in programma questo lunedì. Un test...

A cura di Redazione Labaroviola 17 novembre 2018 12:42

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