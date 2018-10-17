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Norgaard si fa male con la nazionale, lesione al legamento collaterale. Il report della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Christian Norgaard non ha preso parte all’amichevole tra Danimarca ed Austria in quanto, nel corso dell'allenamento della vigilia, ha riportato un trauma cont...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2018 15:44
Norgaard si fa male con la nazionale, lesione al legamento collaterale. Il report della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Norgaard
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Norgaard
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ACF Fiorentina comunica che il calciatore Christian Norgaard non ha preso parte all’amichevole tra Danimarca ed Austria in quanto, nel corso dell'allenamento della vigilia, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro. Gli esami strumentali effettuati dallo staff medico della Nazionale danese hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale laterale della stessa articolazione.  L'atleta, rientrato a Firenze, ha iniziato oggi il percorso riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni.

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