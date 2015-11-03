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Notizie Danimarca Fiorentina

Delusione Serbia, esce al primo turno. Vlahovic un fantasma, Milenkovic sempre all'altezza

25 giugno 2024 23:22

Eriksen dall'ospedale ai suoi compagni: "Io non mollo. Ora sarei pronto per allenarmi!"

14 giugno 2021 11:50

"Quando Eriksen era per terra il suo cuore non batteva più, salvato dal defibrillatore". Il racconto del medico

13 giugno 2021 14:47

Eriksen sta bene, ha salutato i compagni. Continua ad essere ricoverato in ospedale per esami

13 giugno 2021 12:24

Parla il medico: "Eriksen salvato da chi lo ha soccorso. Si tratta di un problema al cuore, di aritmia"

12 giugno 2021 21:25

Eriksen si accascia a terra nella gara Danimarca-Finlandia

12 giugno 2021 19:18

Diks: "L'infortunio al ginocchio é stato curato male dalla Fiorentina e dall'Empoli"

09 giugno 2020 20:06

Dalla Danimarca: "Norgaard non è felice alla Fiorentina, vogliamo riprenderlo"

02 maggio 2019 14:11

Norgaard avverte: "Se resto in panchina in estate me ne vado. Pioli e Corvino dicono..."

20 novembre 2018 14:02

Norgaard si fa male con la nazionale, lesione al legamento collaterale. Il report della Fiorentina

17 ottobre 2018 15:44

Arrivo alla Fiorentina ed è subito convocazione in Nazionale maggiore per Norgaard con la Danimarca

21 agosto 2018 09:15

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