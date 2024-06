Delusione Serbia, esce al primo turno. Vlahovic un fantasma, Milenkovic sempre all’altezza

Finisce 0-0 tra Danimarca e Serbia nell’ultima giornata del girone C di Euro 2024: il pareggio consente alla Danimarca di qualificarsi agli ottavi come seconda (grazie al miglior posizionamento rispetto alla Slovenia nel girone di qualificazione agli Europei), dove troverà la Germania sabato 29 giugno (ore 21 a Dortmund). Il punto non serve invece alla Serbia, eliminata anche a causa della poca efficacia dei propri attaccanti, Vlahovic e Mitrovic su tutti. Lo juventino è entrato a 23 minuti dalla fine ma non ha avuto grosse chance. L’occasione più grande per la Serbia è arrivata a metà secondo tempo, quando Mitrovic ha crossato basso in area e il pallone è stato spinto in rete dai difensori danesi: gol annullato per il fuorigioco del serbo a inizio azione. Per il difensore viola Nikola Milenkovic nonostante un buonissimo europeo disputato è tempo di vacanze in attesa di unirsi ai compagni ed a Mister Palladino per il ritiro al Viola Park.

Fonte gazzetta.it

Belotti: “Ho scelto Como per il progetto ambizioso e l’idea di calcio di Fabregas”