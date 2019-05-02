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Dalla Danimarca: "Norgaard non è felice alla Fiorentina, vogliamo riprenderlo"

Ebbe Sand, direttore sportivo della squadra danese del l Brondby ha parlato ai media locali del suo ex giocatore Norgaard e della possibilità di riprenderlo a fine stagione:"Non posso ancora dire con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2019 14:11
Dalla Danimarca: "Norgaard non è felice alla Fiorentina, vogliamo riprenderlo" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ebbe Sand, direttore sportivo della squadra danese del l Brondby ha parlato ai media locali del suo ex giocatore Norgaard e della possibilità di riprenderlo a fine stagione:

"Non posso ancora dire con chi vogliamo prendere, sappiamo che Christian non è felice a Firenze con la maglia della Fiorentina. Riprenderlo? Vediamo"

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