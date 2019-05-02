Dalla Danimarca: "Norgaard non è felice alla Fiorentina, vogliamo riprenderlo"
Ebbe Sand, direttore sportivo della squadra danese del l Brondby ha parlato ai media locali del suo ex giocatore Norgaard e della possibilità di riprenderlo a fine stagione:"Non posso ancora dire con...
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2019 14:11
Ebbe Sand, direttore sportivo della squadra danese del l Brondby ha parlato ai media locali del suo ex giocatore Norgaard e della possibilità di riprenderlo a fine stagione:
"Non posso ancora dire con chi vogliamo prendere, sappiamo che Christian non è felice a Firenze con la maglia della Fiorentina. Riprenderlo? Vediamo"