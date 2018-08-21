Arrivo alla Fiorentina ed è subito convocazione in Nazionale maggiore per Norgaard con la Danimarca

Dopo una lunga gavetta nelle nazionali dall'Under 16 all'Under 21 con il quale ha vinto una medaglia di bronzo agli Europei del 2015, Christian Norgaard può finalmente approdare nella Nazionale maggio...

Dopo una lunga gavetta nelle nazionali dall'Under 16 all'Under 21 con il quale ha vinto una medaglia di bronzo agli Europei del 2015, Christian Norgaard può finalmente approdare nella Nazionale maggiore danese. Il giocatore è stato convocato per le partite contro Galles e Slovacchia in programma il 5 Settembre ed il 9. Un vero e proprio sogno realizzato per il 24enne appena approdato alla Fiorentina.

Fonte: Il Corriere Dello Sport