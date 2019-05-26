Dall'Inghilterra, Norgaard venduto al Brentford per 3 milioni di euro. Accordo trovato

Secondo quanto riporta da Sky Sport Uk, la Fiorentina avrebbe trovato l'accordo con il club inglese del Brentford, che milita nella serie B inglese, per il trasferimento a titolo definitivo di Christi...

Secondo quanto riporta da Sky Sport Uk, la Fiorentina avrebbe trovato l'accordo con il club inglese del Brentford, che milita nella serie B inglese, per il trasferimento a titolo definitivo di Christian Norgaard. Ricordiamo che la scorsa estate il club viola aveva comprato il giovane centrocampista per 3,5 milioni. Se questa notizia che arriva dall'Inghilterra fosse vera, si tratterebbe di una minusvalenza di 500 mila euro.