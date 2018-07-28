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Pioli: “Il TAS ci ha tolto energie. Gerson indietro fisicamente. Norgaard giocatore intelligente”

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato in sala stampa dopo la vittoria in finale contro il Fulham nel quadrangolare valevole per la “Cup der Traditionen”: “Si vede che non siamo brillan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 20:03
Pioli: “Il TAS ci ha tolto energie. Gerson indietro fisicamente. Norgaard giocatore intelligente” - Pioli
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Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato in sala stampa dopo la vittoria in finale contro il Fulham nel quadrangolare valevole per la “Cup der Traditionen”: 

“Si vede che non siamo brillantissimi, abbiamo perso energie dopo la sentenza del TAS. Nessun goal? Dobbiamo lavorare in tutti i reparti non solo in attacco. Vanno migliorati i meccanismi.

Gerson? È fuori condizione, a Roma non si è mai allenato ma ha fatto vedere buone cose. Norgaard? Giocatore intelligente, si sta ben comportando. Europa League? Ormai non conta più niente dobbiamo pensare alla squadra”.

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