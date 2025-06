Ricordate Nørgaard alla Fiorentina? Dall’Inghilterra: “Piace ad Arteta, Potrebbe andare all’Arsenal”

Ricordate Christian Nørgaard alla Fiorentina? Ora potrebbe andare nell’Arsenal di Mikel Arteta. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il centrocampista danese è entrato nel radar del tecnico spagnolo, che apprezza la sua solidità tattica e la sua esperienza maturata in Premier League. L’ex Fiorentina (6 presenze nella stagione 2018/19 e un ricordo non indimenticabile) è diventato capitano e leader carismatico delle Bees ed è reduce da un’ottima stagione, in cui è confermato tra i migliori nel suo ruolo del campionato inglese. Al momento si parla solo di un interesse esplorativo da parte dell’Arsenal, ma l’eventuale chiamata di un top club come quello londinese potrebbe rappresentare una tentazione difficile da rifiutare per il giocatore. Il Brentford, dal canto suo, farà di tutto per trattenerlo, consapevole della sua importanza all’interno del progetto tecnico.