Nørgaard: "All'inizio era opprimente, ora comincio a sentire di aver fatto la scelta giusta. La Fiorentina..."

Al sito 3point.dk, il centrocampista della Fiorentina Christian Nørgaard: "Primi giorni? All'inizio era un po' opprimente, ma adesso comincio a capire che è stata la scelta giusta quella della Fiorent...

Al sito 3point.dk, il centrocampista della Fiorentina Christian Nørgaard: "Primi giorni? All'inizio era un po' opprimente, ma adesso comincio a capire che è stata la scelta giusta quella della Fiorentina. Sono adatto al modo di giocare della squadra, è stato uno dei motivi per cui l'ho scelta. Giochiamo senza trequartista, ma con un regista e due mezzali: sono abituato a giocare in verticale, ma da regista sto imparando a giocare più orizzontalmente. Penso di essere in un grande club. Non mi sono mai sentito più forte e in questo momento ho molta fiducia".