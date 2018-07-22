Corriere Fiorentino: la nuova Fiorentina vedrà Norgaard mediano. Via Saponara
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, la Fiorentina nella prossima stagione adotterà il 4-3-3 come modulo di base. Davanti alla difesa, vista la partenza di Badelj dovrebbe t...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 11:23
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, la Fiorentina nella prossima stagione adotterà il 4-3-3 come modulo di base. Davanti alla difesa, vista la partenza di Badelj dovrebbe toccare a Norgaard che ieri ha ben disputato la gara. All’attacco, con le cessioni di Eysseric e Saponara, Simeone potrà ricevere più palloni e dividere il peso offensivo con Chiesa.