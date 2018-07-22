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Corriere Fiorentino: la nuova Fiorentina vedrà Norgaard mediano. Via Saponara

Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, la Fiorentina nella prossima stagione adotterà il 4-3-3 come modulo di base. Davanti alla difesa, vista la partenza di Badelj dovrebbe t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 11:23
Corriere Fiorentino: la nuova Fiorentina vedrà Norgaard mediano. Via Saponara -
Rassegna Stampa
Saponara
Norgaard
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Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, la Fiorentina nella prossima stagione adotterà il 4-3-3 come modulo di base. Davanti alla difesa, vista la partenza di Badelj dovrebbe toccare a Norgaard che ieri ha ben disputato la gara. All’attacco, con le cessioni di Eysseric e Saponara, Simeone potrà ricevere più palloni e dividere il peso offensivo con Chiesa.

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