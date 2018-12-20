Calamai: "A Milano Pioli sia bravo a scegliere tre titolari giusti a centrocampo. Ecco chi saranno..

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai, ha parlato di come schierare il centrocampo in vista della partita contro il Milan: "Il Milan sabato pomeriggio sarà senza centrocampo e la Fior...

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai, ha parlato di come schierare il centrocampo in vista della partita contro il Milan: "Il Milan sabato pomeriggio sarà senza centrocampo e la Fiorentina ha una clamorosa opportunità di fare risultato. La squadra di Pioli deve andare a giocarsi la partita al massimo. Mai come stavolta sarà fondamentale la formazione che manderà in campo Pioli, Se indovina il terzetto di centrocampo giusto, in mezzo al campo la Fiorentina avrà una supremazia tale in grado di spaccare la squadra rossonera. Sarei per confermare Norgaard e alzare Veretout"