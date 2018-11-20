(VIDEO) Norgaard: “Non mi vedo lontano da Firenze, lavoro per farmi trovare pronto. Pioli è un mister...”

Il centrocampista della Fiorentina, Norgaard ha rilasciato delle dichiarazioni a Violachannel: “La mia vita è serena e tranquilla, cerco di viverla positivamente con ottimismo, le mie prime impression...

Il centrocampista della Fiorentina, Norgaard ha rilasciato delle dichiarazioni a Violachannel:

“La mia vita è serena e tranquilla, cerco di viverla positivamente con ottimismo, le mie prime impressioni dopo 5/6 mesi sono buone, facendo sempre quello che devo anche nelle difficoltà. Qui c’è una cultura diversa rispetto al mio passato. Il mister mi ha colpito positivamente, come ad ognuno di noi, per via del suo modo di rapportarsi con la squadra. Vive per il calcio e si vede: è molto preparato tatticamente e tecnicamente. Ogni volta ci confrontiamo con lui ha sempre la risposta giusta. Ho un lungo contratto e non riesco a vedermi lontano da Firenze e dalla Fiorentina, ho giocato poco dall’inizio di stagione ma nel calcio non c’è mai niente di semplice. Bisogna lavorare tanto per farsi trovare pronti e giocarsi l’occasione di entrare nella storia viola”.

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