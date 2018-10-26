Corriere dello Sport Stadio, Norgaard tornerà a disposizione per la Roma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, Norgaard, infortunatosi in allenamento con la Nazionale, il recupero è andato meglio del previsto e il centrocampista potrà essere a disposizi...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, Norgaard, infortunatosi in allenamento con la Nazionale, il recupero è andato meglio del previsto e il centrocampista potrà essere a disposizione di Pioli già da lunedì in vista dell'impegno casalingo contro la Roma. Il tecnico viola in conferenza stampa aveva detto di puntare molto sul giovane danese.