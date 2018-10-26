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Corriere dello Sport Stadio, Norgaard tornerà a disposizione per la Roma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, Norgaard, infortunatosi in allenamento con la Nazionale, il recupero è andato meglio del previsto e il centrocampista potrà essere a disposizi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2018 13:16
Corriere dello Sport Stadio, Norgaard tornerà a disposizione per la Roma - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Norgaard
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Norgaard
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, Norgaard, infortunatosi in allenamento con la Nazionale, il recupero è andato meglio del previsto e il centrocampista potrà essere a disposizione di Pioli già da lunedì in vista dell'impegno casalingo contro la Roma. Il tecnico viola in conferenza stampa aveva detto di puntare molto sul giovane danese.

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