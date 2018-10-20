Pioli e l'importanza di cambiare. Aspettando Norgaard, Veretout può tornare mezzala

Durante la conferenza stampa di oggi (LEGGI QUI ) Stefano Pioli ha così risposto alla nostra domanda su Veretout se può tornare a fare la mezz’ala:“Sta migliorando tutti i suoi numeri a livello anche...

Durante la conferenza stampa di oggi (LEGGI QUI ) Stefano Pioli ha così risposto alla nostra domanda su Veretout se può tornare a fare la mezz’ala:

“Sta migliorando tutti i suoi numeri a livello anche di soluzioni e non sarà un problema spostarlo da interno visto che Norgaard sta crescendo. E non avrò dubbi a schierarlo titolare. L’unico che può fare un solo ruolo è Benassi. Ogni partita è diversa, cercherò di sfruttare questo aspetto”.

Questo di fatto ci lascia intendere che Norgaard è finalmente pronto per giocare titolare dal primo minuto: sta imparando la lingua e soprattutto sta crescendo tecnicamente ed evidentemente è ben considerato da Pioli che si è dispiaciuto per l’infortunio del danese in nazionale altrimenti, con ogni probabilità avrebbe giocato titolare una delle prossime partite. Adesso bisognerà aspettare il suo rientro (circa un mese e mezzo di stop) per riproporre il dubbio emblematico: Veretout centrale o mezz’ala? E se pensiamo all’isolamento di Simeone una soluzione del calibro del francese in più in zona offensiva non guasta...

Gabriele Caldieron