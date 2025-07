Norgaard: “È un sogno essere all’Arsenal. Non pensavo di raggiungere la Champions a 31 anni”

Christian Norgaard, ex centrocampista della Fiorentina, ha ufficialmente firmato con l’Arsenal. Ecco le sue parole al sito ufficiale dei Gunners:

“Sono davvero emozionato di essere qui, all’Arsenal. È un sogno che avevo quasi messo da parte, soprattutto in questa fase avanzata della mia carriera. Ho appena compiuto 31 anni e, sebbene avessi appena firmato un nuovo contratto con il Brentford, era poco realistico pensare di poter giocare la Champions League con le Bees. Ora invece farò parte di una squadra che parteciperà alla competizione e sentirò l’inno. Questo è un sogno che coltivavo fin da bambino, ma non credevo che sarebbe mai diventato realtà. Sono veramente felice.”

Come è cambiato nel tempo il suo gioco?

“Il mio stile si è evoluto nel corso degli anni. Ho iniziato come un giocatore più offensivo, ma ora sono più un centrocampista di rottura. Per me è fondamentale che una squadra abbia una solida struttura difensiva, e spero di poter contribuire a questo aspetto. Non so ancora quali siano i piani di Arteta per me, ma spero di avere anche la possibilità di spingermi in avanti quando necessario.”