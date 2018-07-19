Norgaard, i dettagli: operazione da 3.5 milioni. La durata del contratto che lo legherà alla Fiorentina...

Secondo quanto appreso da vari organi di informazioni sopratutto danesi, la Fiorentina pagherà Norgaard al Brondby circa tre milioni e mezzo di euro. Il giocatore firmerà un contratto che lo legherà...

Secondo quanto appreso da vari organi di informazioni sopratutto danesi, la Fiorentina pagherà Norgaard al Brondby circa tre milioni e mezzo di euro. Il giocatore firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi cinque anni.

Nel frattempo sono arrivate anche le prime parole da giocatore della Fiorentina: “Oggi il mio pensiero nei confronti dei tifosi del Brondy è quello della gratitudine. Tutto il club, i giocatore, lo staff, i tifosi, valgono moltissimo per me. La Fiorentina è una grandissima occasione che devo cogliere al volo. E’ un riconoscimento alla mia cresciuta all’interno del club, la considero una cosa positiva sia per me che per il Brondby”.