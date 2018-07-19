UFFICIALE, LA FIORENTINA PRENDE NØRGAARD, CENTROCAMPISTA '94 DEL BRØNDBY IF. ECCO LA FORMULA
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Thers Nørgaard dal Brøndby IF.Nørgaard, centrocampista centrale, nato il 10...
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Thers Nørgaard dal Brøndby IF.
Nørgaard, centrocampista centrale, nato il 10 marzo del 1994 a Copenaghen, in Danimarca, firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime quattro stagioni.
Il nuovo centrocampista viola nell’ultima stagione con la maglia dei danesi ha collezionato 41 presenze realizzando 2 reti.
Nørgaard ha inoltre indossato per 27 volte la maglia della Nazionale Under 21 danese.
Il calciatore sarà a Firenze domani per sostenere le visite mediche.