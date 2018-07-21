Pioli: “Dispiace per la sconfitta. Mi è piaciuto Norgaard. Gerson lo vedo più mezz’ala. I tifosi...”

A margine della sfida persa contro il Venezia ha parlato in sala stampa il mister Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni:“Dispiace la sconfitta di oggi, non mi è piaciuto il nervosismo del primo t...

A margine della sfida persa contro il Venezia ha parlato in sala stampa il mister Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

“Dispiace la sconfitta di oggi, non mi è piaciuto il nervosismo del primo tempo, il carattere mi è sembrato buono. Serve umiltà ed ambizione. Nørgaard? Nasce mediano e mi è piaciuto, sa stare in campo e sa verticalizzare ci servirà, è intelligente. Gerson? Aveva un piccolo problema, lo vedo molto più da mezz’ala che da esterno offensivo ma può fare entrambe le fasi. Il mercato? Ci manca qualche giocatore e qualche cessione, qualcosa deve arrivare. Scontri tra tifosi? Meno né parliamo e meglio è. Tensione in città? Sono una serie di situazioni create da tempo, la tifoseria non è mai mancata. Garantisco sul massimo impegno della squadra”.