CdS Stadio, a Bologna con il 3-5-2 e Norgaard titolare. In attacco Pjaca out?

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell’edizione odierna, il mister della Fiorentina, Stefano Pioli in vista della trasferta di Bologna e l’assenza di Pezzella in difesa per i...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell’edizione odierna, il mister della Fiorentina, Stefano Pioli in vista della trasferta di Bologna e l’assenza di Pezzella in difesa per infortunio, starebbe pensando al cambio modulo: dal collaudato 4-3-3 all’inedito 3-5-2 con l’inserimento di Norgaard da regista e lo spostamento di Veretout da interno.

In attacco però, secondo il quotidiano, Marko Pjaca non troverebbe spazio poiché gli verrebbe preferito, visto anche lo scarso rendimento fino ad ora, il tandem Simeone-Chiesa.