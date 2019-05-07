La Sampdoria vuole Norgaard, sondaggio con la Fiorentina per averlo a fine stagione
Un’idea per il centrocampo della Sampdoria. Piace il profilo di Christian Norgaard, reduce da una stagione non brillantissima alla Fiorentina ma già nei pensieri del club blucerchiato prima dell’appro...
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2019 14:31
Un’idea per il centrocampo della Sampdoria. Piace il profilo di Christian Norgaard, reduce da una stagione non brillantissima alla Fiorentina ma già nei pensieri del club blucerchiato prima dell’approdo in viola. C’è stato un sondaggio con l’entourage del calciatore, Norgaard nei pensieri della Samp...
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