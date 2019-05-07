Labaro Viola

La Sampdoria vuole Norgaard, sondaggio con la Fiorentina per averlo a fine stagione

Un’idea per il centrocampo della Sampdoria. Piace il profilo di Christian Norgaard, reduce da una stagione non brillantissima alla Fiorentina ma già nei pensieri del club blucerchiato prima dell’appro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2019 14:31
La Sampdoria vuole Norgaard, sondaggio con la Fiorentina per averlo a fine stagione - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Norgaard
Condividi

Un’idea per il centrocampo della Sampdoria. Piace il profilo di Christian Norgaard, reduce da una stagione non brillantissima alla Fiorentina ma già nei pensieri del club blucerchiato prima dell’approdo in viola. C’è stato un sondaggio con l’entourage del calciatore, Norgaard nei pensieri della Samp...

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok