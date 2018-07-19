(VIDEO): Ecco Nørgaard, centrocampista completo con una buona tecnica ed il vizio del goal...
Proprio in questi minuti la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Christian Thers Nørgaard, centrocampista danese classe '94 proveniente dal Brondby con il quale dal 2014 ad oggi ha disputato 81...
A cura di Gabriele Caldieron
19 luglio 2018 19:31
Proprio in questi minuti la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Christian Thers Nørgaard, centrocampista danese classe '94 proveniente dal Brondby con il quale dal 2014 ad oggi ha disputato 81 presenze e 7 reti. Il giocatore alto 1.87, mostra una buona tecnica individuale ed una capacità d'inserimento non da sottovalutare. E' un nazionale danese U21.
Ecco il video:
Gabriele Caldieron