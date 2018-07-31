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Corriere Dello Sport, domani in campo ore 19 contro l'Heracles. Pioli proverà la nuova linea mediana

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, domani la Fiorentina sarà in campo alle ore 19.00 contro l'Heracles in Olanda. Pioli dovrebbe dare spazio tra i pali a Dragowski con la linea mediana "anti-S...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 09:14
Corriere Dello Sport, domani in campo ore 19 contro l'Heracles. Pioli proverà la nuova linea mediana - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Rassegna Stampa
Pioli
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport, domani la Fiorentina sarà in campo alle ore 19.00 contro l'Heracles in Olanda. Pioli dovrebbe dare spazio tra i pali a Dragowski con la linea mediana "anti-Sampdoria" vista la squalifica di Veretout: Norgaard, Gerson e Benassi. Un esperimento interessante da osservare su Violachannel per tutti i tifosi viola.

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