Norgaard, possibile esordio dal primo minuto col Bologna. Veretout torna all'origine

Come riporta questa mattina La Nazione, Christian Norgaard non ha avuto molto spazio finora nell’11 di Pioli, solo 36' giocati contro il Chievo. Acquistato per giocare davanti alla difesa, col ritorno...

Come riporta questa mattina La Nazione, Christian Norgaard non ha avuto molto spazio finora nell’11 di Pioli, solo 36' giocati contro il Chievo. Acquistato per giocare davanti alla difesa, col ritorno di Veretout, il danese non ha più visto il campo, anche a causa dell’infortunio in Nazionale. La sua presenza o meno contro il Bologna dipenderà di quello che darà negli ultimi giorni di preparazione. Certo è che Pioli conta molto sul giocatore, come ribadito anche nelle ultime conferenze stampa. Con l'inserimento del danese, Veretout scalerebbe mezz'ala insieme a Benassi e a farne le spese sarebbe dunque Gerson, a meno che Pioli non decida di usarlo come ala destra