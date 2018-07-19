Casa Mercato viola, preso Norgaard, Gerson quasi e Pjaca può seguire. Rebic che regalo!

Partiamo da una notizia ottima per il club viola. Rebic sblocca il mercato in entrata! La cessione imminente per 40-50 milioni al Bayern Monaco porterà almeno 20 milioni nelle casse viola che ha il 50...

Partiamo da una notizia ottima per il club viola. Rebic sblocca il mercato in entrata! La cessione imminente per 40-50 milioni al Bayern Monaco porterà almeno 20 milioni nelle casse viola che ha il 50% su contratto della vendita del croato.

Questo comporta un possibile sbloccamento dell'operazione Pjaca che sarà legato anche alla sentenze del TAS di domani. Sulle cifre c'è l'accordo sui 20 milioni più bonus ormai da molti mesi, mancava da definire la formula, ma con i soldi freschi la Fiorentina potrebbe accettare anche di poterlo prendere in prestito con obbligo di riscatto.

Passiamo all'ufficialità di giornata, la Fiorentina ha acquistato il classe 1993 danese Norgaard. Il centrocampista del Bronby arriva per un costo di 3,5 milioni. Idealmente dovrebbe ricoprire il ruolo di mezz'ala al posto di Cristoforo, può anche giocare come mediano ma non è il sostituto di Badelj. Per il centrocampista disegnato a prendere le chiavi della mediana viola serve ancora tempo, ma secondo quanto raccolto il preferito sarebbe Battaglia.

Infine la Fiorentina ha quasi concluso anche l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Gerson dalla Roma. Il prestito sarà annuale, si dovrà capire di quanto sarà la cifra per il riscatto del giocatore, che comunque sarà alta perchè la Roma ha pagato il brasiliano più di quindici milioni.

Lorenzo Bigiotti