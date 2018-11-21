Jorgensen: "Contro la Juventus sarò in Curva Fiesole perchè sono tifoso viola. Norgaard..."

Martin Jorgensen ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:“Per Fiorentina-Juventus sarò in Curva Fiesole, sono tifoso viola anche se ormai non sto più a Firenze, a meno che non cade l’aereo. La F...

Martin Jorgensen ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

“Per Fiorentina-Juventus sarò in Curva Fiesole, sono tifoso viola anche se ormai non sto più a Firenze, a meno che non cade l’aereo. La Fiorentina ritroverà il passo che ha avuto fino a un mese fa, quando ci sono molti giovani ci sta di avere alti e bassi ma pareggiare dipende da tanti fattori. Norgaard è un ragazzo intelligente, a Brondby era il giocatore migliore della squadra. Non so se è pronto, ma è un ragazzo paziente che conosce le differenze la danimarca e il campionato italiano e giocare nella Fiorentina”