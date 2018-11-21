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Jorgensen: "Contro la Juventus sarò in Curva Fiesole perchè sono tifoso viola. Norgaard..."

Martin Jorgensen ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:“Per Fiorentina-Juventus sarò in Curva Fiesole, sono tifoso viola anche se ormai non sto più a Firenze, a meno che non cade l’aereo. La F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 15:43
Jorgensen: "Contro la Juventus sarò in Curva Fiesole perchè sono tifoso viola. Norgaard..." - Fiorentina's Danish midfielder Martin Jorgensen listens during a press conference before the training session on the eve of a Champions League group E football match against Liverpool on September 28, 2009. At Artemio Franchi stadium in Florence .
Fiorentina's Danish midfielder Martin Jorgensen listens during a press conference before the training session on the eve of a Champions League group E football match against Liverpool on September 28, 2009. At Artemio Franchi stadium in Florence .
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Martin Jorgensen ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

“Per Fiorentina-Juventus sarò in Curva Fiesole, sono tifoso viola anche se ormai non sto più a Firenze, a meno che non cade l’aereo. La Fiorentina ritroverà il passo che ha avuto fino a un mese fa, quando ci sono molti giovani ci sta di avere alti e bassi ma pareggiare dipende da tanti fattori. Norgaard è un ragazzo intelligente, a Brondby  era il giocatore migliore della squadra. Non so se è pronto, ma è un ragazzo paziente che conosce le differenze la danimarca e il campionato italiano e giocare nella Fiorentina”

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