Valcareggi: “Veretout? Il problema si chiama Pjaca, il nuovo Mario Gomez. I tifosi che contestano...”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervento Furio Valcareggi. Queste le sue dichiarazioni:“La classifica è tutto sommato ok, alla fine distiamo solo 5 punti dalla zona Champions... C’è da essere contenti...

Ai microfoni di Radio Bruno è intervento Furio Valcareggi. Queste le sue dichiarazioni:

“La classifica è tutto sommato ok, alla fine distiamo solo 5 punti dalla zona Champions... C’è da essere contenti. La difesa è il reparto migliore, ed il problema non è Veretout regista ma Pjaca: il croato se non dovesse svoltare nelle prossime due partite va mandato via. È una delusione, come Mario Gomez. Sansone o Gabbiadini? Se dovessi scegliere prenderei il primo. Sulle contestazioni dico che le capisco: vorrebbero la Fiorentina ai vertici sebbene siano una minoranza...”.