Il fallimento della Fiorentina? La Lazio paga ancora i debiti, 38 milioni e 13 con i tesserati
Trentasette milioni di utile. È quando Claudio Lotito ha intascato per la sua Lazio nel corso del 2017-18. Come per altre aziende è molto importante il player trading, con le plusvalenze che arrivano...
Trentasette milioni di utile. È quando Claudio Lotito ha intascato per la sua Lazio nel corso del 2017-18. Come per altre aziende è molto importante il player trading, con le plusvalenze che arrivano a 60 milioni totali: Keita Balde 29, Lucas Biglia 15,8, mentre Hoedt si ferma a 15,7. Così il fatturato vola a 193 milioni di euro. Inoltre la Lazio paga l'indebitamento tributario che ora è a 38 milioni di euro (ma con lo spalmadebiti può farlo con calma) mentre ha debiti verso tesserati di circa 13 milioni pagabili entro settembre.
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