Il fallimento della Fiorentina? La Lazio paga ancora i debiti, 38 milioni e 13 con i tesserati

Trentasette milioni di utile. È quando Claudio Lotito ha intascato per la sua Lazio nel corso del 2017-18. Come per altre aziende è molto importante il player trading, con le plusvalenze che arrivano...

A cura di Redazione Labaroviola 21 novembre 2018 16:07

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