Prandelli: “La Fiorentina deve puntare al quarto posto, fiducia a Paratici, Ferrari e Commisso”

"Il tifoso della Fiorentina deve sognare, si deve svegliare e sognare di vincere qualcosa"

Parlando a Intoscana.it, Cesare Prandelli ha tracciato le prospettive della Fiorentina per la prossima stagione, invitando l’ambiente a pensare in grande:

“Da tifoso viola immagino già una stagione bellissima e credo che si debba puntare al quarto posto. Firenze è così: ti coinvolge, non puoi vivere pensando di salvarsi all’ultima giornata”.

Prandelli ha poi aggiunto fiducia nella dirigenza: “Ci sono tre figure al comando come Paratici, Ferrari e Commisso: bisogna affidarsi a loro, sono persone di calcio, serie e competenti. Il tifoso della Fiorentina deve sognare, deve svegliarsi con l’idea di poter vincere qualcosa”.