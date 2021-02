Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato un’intervista su Radio Bruno Toscana eh aprlato di vari temi in casa Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Prandelli? Diamogli retta, ha anche esperienza. Lasciamo stare la gara con l’Inter, contano le prossime tre. Franchi? Se è un monumento è bene che il comune lo conservi. Ma ho qualche dubbio sul renderlo uno stadio super moderno. Se poi la Fiorentina non dovesse più giocarci? Il centro sportivo è un’ottima iniziativa, mi aspetto anche che sul lato tecnico di intervenga in modo deciso. I primi due anni sono di rodaggio: l’importante è non ripetere gli errori fatti. Del mercato avrebbe fatto comodo un centravanti subito pronto, solamnete l’attacco del Parma segna meno. La Fiorentina è un po’ bloccata, spero riesca a sbloccarsi però il campionato è andato. Dopo la salvezza bisogna resettare, ripartire cambiando. In passato tante squadre hanno preso campioni e non funzionavano, a volte bisogna guardare avanti con un obiettivo chiaro”.

