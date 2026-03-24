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Prandelli: “All’inizio a Firenze non capivo le critiche, poi ho capito tutto: Firenze ama e si fa amare”

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Prandelli: “All’inizio a Firenze non capivo le critiche, poi ho capito tutto: Firenze ama e si fa amare”

Redazione

24 Marzo · 20:51

Aggiornamento: 24 Marzo 2026 · 20:51

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Cesare Prandelli ha parlato del suo amore per Firenze e per la Fiorentina al teatro Verdi di Firenze allo spettacolo intotalto Viva el Tour, con Cassano, Adani e Ventola.

Alla domanda cos’è per te la Fiorentina, l’ex allenatore viola risponde così: “La Fiorentina.. i primi mesi ho avuta molta difficoltà, la società mi chiedeva di rinnovare, eravamo secondi o terzi, ma mi mancava qualcosa. Per strada incontravo tifosi e famiglie con bambini e mi dicevano ‘tu devi vincere, a Firenze devi vincere’. Eravamo secondi e polemizzavano anche sul minuto dei cambi ‘era meglio al 70° invece dell’80°’.

Una sera ero a casa e c’era il racconto sull’alluvione dell’Arno in tv. Il cronista dice ‘Firenze è stata abbondata’ e nel dramma i fiorentini trovavano una ironia intelligente. Quando arrivò la delegazione del Governo, il camion con dentro la delegazione rimase impantanato nel fango e i Fiorentini cosa fanno? Spingono il camion.  Allora lì ho capito, i Fiorentini sono burberi ma sono generosi, qui nasce la sua generosità e la sua solidarietà allora mi sono documentato e ho compreso la sua cultura, e allora dico i fiorentini amano e si fanno amare”.

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