Pradè: “Rosa non da lotta salvezza. Serve più cuore. Ribery è un leader, ci farà vincere”

Intervenuto ai microfoni di Dazn durante il prepartita di Fiorentina-Crotone, il direttore Sportivo Daniele Pradè ha parlato del momento di difficoltà che sta passando la squadra viola:

Ci sono dei problemi strutturali nella rosa di questa Fiorentina?

“Non siamo una rosa costruita per lottare per salvezza. Purtroppo adesso ci siamo e dobbiamo calarci in questa realtà. Dobbiamo essere sporchi, ci vuole meno tecnica e più cuore”.

Uno dei motivi di difficoltà di questa squadra è un Ribery che non rende al meglio. Questo è dovuto anche da un rapporto con Prandelli altalenante?

“Frank è il nostro leader. Ci farà vincere molte partite in futuro!”

