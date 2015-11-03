Notizie Fiorentina Crotone Fiorentina

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Prandelli: "Padroni per 70' ma sono molto preoccupato. Vlahovic? Deve essere più cattivo"

23 gennaio 2021 23:27

Stroppa: "La Fiorentina ha tantissima qualità, mancato a noi il coraggio. Messias ci da preoccupazioni"

23 gennaio 2021 23:16

Pradè: "Rosa non da lotta salvezza. Serve più cuore. Ribery è un leader, ci farà vincere"

23 gennaio 2021 20:48

Simy a Dazn: "Pensiamo solo a noi. Dobbiamo mettere in difficoltà la Fiorentina da subito"

23 gennaio 2021 20:38

Fiorentina, serve l'orgoglio più che il bel gioco

23 gennaio 2021 09:58

Simeone e Chiesa stendono il Crotone, per la Viola è la quarta vittoria consecutiva

31 marzo 2018 16:38

Lampo di Simeone in avvio e la Fiorentina è avanti 1-0 sul Crotone. La cronaca della prima frazione...

31 marzo 2018 15:31

È disastro viola contro il Crotone: fuori Badelj, Benassi e Biraghi. La soluzione...

30 marzo 2018 10:07

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