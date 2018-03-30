È disastro viola contro il Crotone: fuori Badelj, Benassi e Biraghi. La soluzione...

Non bastava solo l'infortunio di Badelj, perché a centrocampo il danno si aggiunge alle squalifiche di Biraghi e Benassi. Così riporta Il Corriere dello Sport – Stadio. Pioli dunque potrebbe mandare i...

Non bastava solo l'infortunio di Badelj, perché a centrocampo il danno si aggiunge alle squalifiche di Biraghi e Benassi. Così riporta Il Corriere dello Sport – Stadio. Pioli dunque potrebbe mandare in campo contemporaneamente Cristoforo e Dabo per sostituire Badelj e Benassi. Sarebbe la prima volta: quando mancò Badelj, il croato fu sostituito prima da Sanchez e poi da Cristoforo. Benassi, invece, era stato sempre disponibile. Da capire se l’allenatore abbia intenzione di cambiare modulo a causa delle tante assenze: l’allenamento di oggi pomeriggio chiarirà gli ultimi dubbi. In avanti probabile la riproposizione di Saponara alle spalle di Chiesa e Simeone.