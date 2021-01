Stroppa: “La Fiorentina ha tantissima qualità, mancato a noi il coraggio. Messias ci da preoccupazioni”

Al termine della sfida tra Fiorentina e Crotone è intervenuto Giovanni Stroppa in sala stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico pitagorico:

“Sofferenza a metà campo? Abbiamo giocato contro una squadra che ha tantissima qualità, è mancato coraggio e cattiveria nell’affrontare gli 1 contro 1, l’esempio è il secondo gol, guardate Castrovilli… Dovevamo fare un po’ meglio, sicuramente nelle ripartenze dove siamo stati poco convinti e determinati negli ultimi 20 metri. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione e personalità in più, rischiando di più ovviamente. Impresa salvezza? Si, sento dire che da qualche collega serviranno i miracoli e forse qualcosa in più, credo che dovevamo fare di più, ma usciamo con rammarico da tanti campi dove abbiamo lasciato punti per stradi, meritiamo di più. Mancato coraggio? Avevamo di fronte una squadra che ci ha obbligato a palleggiare più bassi ma davanti non siamo stati bravi, ci piace la verticalità ma serve di più anche a livello individuale nel cercare dribbling e tiri in porta, paghiamo timidezze. Messias? Mancano 8 giorni alla gara con il Genoa, vediamo cos’ha effettivamente, è allarmante la situazione”.

LEGGI ANCHE, STROPPA: “INGENUI SUI DUE GOL SUBITI. POTEVAMO APPROFITTARE DI QUALCHE DIFFICOLTÀ DELLA FIORENTINA”