Notizie Stroppa Fiorentina

La Cremonese è di nuovo in paradiso: Stroppa trionfa al Picco e riporta i grigiorossi in Serie A
01 giugno 2025 23:05
Stroppa: "Messias può giocare in ogni squadra di Serie A. Simy fatto prestazioni importanti"
05 luglio 2021 15:39
Stroppa: "Ingenui sui due gol subiti. Potevamo approfittare di qualche difficoltà della Fiorentina"
23 gennaio 2021 23:18
Stroppa: "La Fiorentina ha tantissima qualità, mancato a noi il coraggio. Messias ci da preoccupazioni"
23 gennaio 2021 23:16
Stroppa: "Vogliamo un risultato positivo con la Fiorentina. Riviere sarà out"
22 gennaio 2021 15:22
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