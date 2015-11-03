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Notizie Stroppa Fiorentina

La Cremonese è di nuovo in paradiso: Stroppa trionfa al Picco e riporta i grigiorossi in Serie A

01 giugno 2025 23:05

Stroppa: "Messias può giocare in ogni squadra di Serie A. Simy fatto prestazioni importanti"

05 luglio 2021 15:39

Stroppa: "Ingenui sui due gol subiti. Potevamo approfittare di qualche difficoltà della Fiorentina"

23 gennaio 2021 23:18

Stroppa: "La Fiorentina ha tantissima qualità, mancato a noi il coraggio. Messias ci da preoccupazioni"

23 gennaio 2021 23:16

Stroppa: "Vogliamo un risultato positivo con la Fiorentina. Riviere sarà out"

22 gennaio 2021 15:22

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