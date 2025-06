La Cremonese è di nuovo in paradiso: Stroppa trionfa al Picco e riporta i grigiorossi in Serie A

Il caos Brescia sta tenendo con il fiato sospeso per quel che riguarda la lotta salvezza e le retrocessioni, ma sul fronte opposto, quello promozioni, la Serie B ha decretato quest’oggi la terza formazione promossa: a raggiungere Sassuolo e Pisa in Serie A è la Cremonese di mister Giovanni Stroppa, che si aggiudica i playoff battendo lo Spezia. 2-3 il finale del match odierno del ‘Picco’.

Il citato Stroppa tornava ad affrontare il tecnico delle aquile liguri Luca D’Angelo in una finale playoff tre anni dopo quel Pisa-Monza che aveva sancito la prima storica promozione in A dei brianzoli, e anche stavolta è riuscito ad avere la meglio sul collega; a decidere il match, dopo lo 0-0 dell’andata che paradossalmente favoriva i liguri per il miglior piazzamento in classifica nella regular season, sono stati De Luca e Vazquez, che aveva messo lo zampino anche in occasione della prima rete, servendo con un lancio lungo l’attaccante, bravo a eludere la marcatura di Hristov e a beffare Gori, uscito in ritardo, con la punta del piede. Anche la seconda rete arriva da un pasticcio difensivo bianconero: mischia furibonda sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e difesa ligure immobile, con El Mudo che non fallisce l’appuntamento con il gol. De Luca, poi, trova la doppietta personale, ma ecco che si anima lo Spezia, che trova la bellezza di due reti in un minuto, prima con Pio Esposito e poi con Vignali: a niente, però, servono, la reazione è tardiva. Per la Cremonese si tratta di un ritorno in A, dopo la promozione centrata a margine della stagione 2021-2022.

Lo riporta tuttomercatoweb.com