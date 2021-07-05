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Stroppa: "Messias può giocare in ogni squadra di Serie A. Simy fatto prestazioni importanti"

Stroppa a Radio Bruno: "Messias ha le caratteristiche per giocare in un palcoscenico importante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2021 15:39
Stroppa: "Messias può giocare in ogni squadra di Serie A. Simy fatto prestazioni importanti" -
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CAGLIARI, ITALY - OCTOBER 25: Junion Messias of Crotone celebrates scoring a goal (0-1) during the Serie A match between Cagliari Calcio and FC Crotone at Sardegna Arena on October 25, 2020 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex allenatore del Crotone, ora al Monza, Giovanni Stroppa ha parlato di due calciatori della squadra calabrese, accostati ultimamente alla Fiorentina: Simy e Messias. Le sue parole:

"Avete visto tutti Messias, passando dalla B alla A ha ulteriormente migliorato le sue prestazioni. Ha segnato e fatto assist, oltre ad essere tecnico ha gamba e fisicità. E' un professionista esemplare, ha tutte le caratteristiche per giocare in un palcoscenico importante. Penso abbia le qualità per qualsiasi squadra in Serie A, è pronto"

Conclude Stroppa su Simy: "Anche lui ha mantenuto gli stessi ritmi in entrambe le categorie, con prestazioni importanti".

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