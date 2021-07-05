Stroppa: "Messias può giocare in ogni squadra di Serie A. Simy fatto prestazioni importanti"

Stroppa a Radio Bruno: "Messias ha le caratteristiche per giocare in un palcoscenico importante

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex allenatore del Crotone, ora al Monza, Giovanni Stroppa ha parlato di due calciatori della squadra calabrese, accostati ultimamente alla Fiorentina: Simy e Messias. Le sue parole:

"Avete visto tutti Messias, passando dalla B alla A ha ulteriormente migliorato le sue prestazioni. Ha segnato e fatto assist, oltre ad essere tecnico ha gamba e fisicità. E' un professionista esemplare, ha tutte le caratteristiche per giocare in un palcoscenico importante. Penso abbia le qualità per qualsiasi squadra in Serie A, è pronto"

Conclude Stroppa su Simy: "Anche lui ha mantenuto gli stessi ritmi in entrambe le categorie, con prestazioni importanti".

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