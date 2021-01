Intervistato da Dazn nel prepartita di Fiorentina-Crotone, il capitano del Crotone Nwankwo Simy ha parlato del match di stasera:

“Dobbiamo pensare a noi per poter arrivare al risultato stasera. Oggi è un’altra opportunità per fare punti. Dobbiamo mettere in difficoltà la Fiorentina fin da subito”

