Prandelli: “Padroni per 70′ ma sono molto preoccupato. Vlahovic? Deve essere più cattivo”

Al termine della sfida tra Fiorentina e Crotone è intervenuto Cesare Prandelli in sala stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico gigliato:

“E’ stata una partita che per 70′ ha tenuto un ottimo equilibrio dove siamo stati padroni del campo giocando bene e con qualità, bene nelle distanze tra reparti, dopo il gol come sempre capita ci sono dei momenti di paura e preoccupazione perché le partite non finiscono mai ma abbiamo avuto, prima di subire il gol, tre occasioni per chiudere la gara. Risposta dopo Napoli? Ero convinto della reazione dei ragazzi, hanno carattere. E’ semplice dire che va tutto bene, sono preoccupato e dobbiamo riconfermare con sicurezza ciò che abbiamo fatto stasera. Vittoria più importante per la mia gestione in relazione ai punti? I punti non li guardo, io valuto le prestazioni ma ci sono tanti però, non sono tranquillo e non sono sicuro, dobbiamo mettere questa grinta in campo. Il gol di Simy? Le partite non finiscono, se ti abbassi di 20 metri ti esponi a dei rischi e diventa difficile avere la continuità di prima, possiamo difendere pressando. Calo nel secondo tempo? No, ci siamo abbassati, c’era voglia di vincere cercando di essere compatti, ma dobbiamo stare più alti. Panchina buoni ingressi? Stiamo lavorando dal punto di vista tattico, tante volte la generosità porta i ragazzi ad essere dispersivi, Amrabat oggi ci ha dato tanto, non è un regista ma se riesce a giocare così va bene. Vlahovic? A lui ho detto che non si deve mai accontentare, deve sempre essere affamato, non ha bisogno di dimostrare deve migliorare negli inserimenti in area di rigore”.

