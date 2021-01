Fiorentina-Crotone finisce 2-1 al Franchi. I viola tornano alla vittoria, conquistano tre punti preziosi

Al 20′ Fiorentina in vantaggio all’Artemio Franchi di Firenze. Castrovilli mette dentro, il giocatore del Crotone rinvia, la palla arriva sui piedi di Jack Bonaventura che con un gran gol insacca la palla alle spalle del portiere del Crotone. Al 23′ grande occasione per la Fiorentina, contropiede veloce, Vlahovic si lancia in campo aperto ma il giocatore del Crotone torna su di lui ed il tiro del serbo viene respinto. Pericolo scampato per i calabresi. Al 32′ raddoppio Fiorentina. Biraghi sulla fascia passa a Castrovilli che crea superiorità numerica con una magia. Il talento di Minervino Murge allarga su Ribery che mette dentro per Vlahovic il quale arriva da dietro e mette la palla alle spalle di Cordaz.

Al 60′ bella palla messa dentro da Bonaventura, gran colpo di testa di Vlahovic ma la palla finisce centrale, comunque grandissima parata di Cordaz. Due minuti dopo super giocata di Castrovilli, riparte velocemente, ma decide di tirare, spara altissimo. Al 63′ Pezzella controlla sull’angolo di mano, la palla la spara in rete ma il gol viene annullato. Al 65′ cross di Pedro Pereira dalla destra, scavalcato Caceres, Simy mette dentro la palla che riapre la partita per il Crotone. Al 92′ bellissima azione della Fiorentina. Borja Valero mette dentro di tacco per Kouamè, il quale la mette dietro per Pulgar che arriva come un treno, tira ma spara a lato. Fiorentina-Crotone finisce 2-1.

