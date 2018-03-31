Simeone e Chiesa stendono il Crotone, per la Viola è la quarta vittoria consecutiva

A Firenze arriva il Crotone, in piena corsa salvezza, per una sfida che si prospetta tutt'altro che scontata.Pronti via e la Viola va subito in vantaggio con Simeone, abile a sfruttare una corta respi...

A Firenze arriva il Crotone, in piena corsa salvezza, per una sfida che si prospetta tutt'altro che scontata.

Pronti via e la Viola va subito in vantaggio con Simeone, abile a sfruttare una corta respinta di Cordaz. L'argentino rompe così un digiuno che durava orma da una lunga serie di partite. La squadra di Pioli amministra il gioco e, senza troppi sussulti, conclude la prima frazione meritatamente in vantaggio.

Il secondo tempo riprende sulla falsariga del primo e, dopo 9' di gioco, è di nuovo la Fiorentina a rendersi pericolosa. Chiesa conquista un prezioso calcio d'angolo, sugli sviluppi del quale Simeone batte sul tempo la retroguardia calabrese prima di mettere a lato.

Episodio decisivo al 12' della ripresa, quando il Crotone rimane in dieci uomini. Chiesa tenta infatti di infilare Capuano sull'out di destra ed il difensore rossoblù si oppone duramente, commettendo fallo e meritandosi - a giudizio dell'arbitro - il secondo giallo in virtù del quale lascia la squadra di Zenga in inferiorità numerica per tutta la ripresa.

Il Crotone accusa il colpo e la Viola, al 62', piazza l'affondo decisivo sull'asse Chiesa-Saponara. È infatti il figlio d'arte a dare avvio ad una pregevole azione, successivamente rifinita dal numero 8, che lo porta a tu per tu con Cordaz, beffato con un destro potente e preciso che si insacca sotto la traversa.

Nel finale c'è gloria anche per Sportiello che, praticamente mai impegnato nel corso di tutta la partita, all'89' neutralizza la conclusione di Trotta lanciato a rete, mantenendo così la porta inviolata. Sul ribaltamento di fronte è il suo collega, Cordaz, ad esaltarsi: deviando in corner una velenosa conclusione di Saponara.

Valeri, dopo quattro minuti di recupero, decreta la fine delle ostilità. La Fiorentina conquista così la quarta vittoria consecutiva, come non accadeva dall'ormai lontano ottobre 2015.

Gianmarco Biagioni