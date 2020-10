L’ex mister della Fiorentina e del Genoa, Cesare Prandelli, ha parlato del nuovo acquisto della Fiorentina, Sofyan Amrabat, su CalcioHellas:

“Amrabat è un giocatore importante e indiscutibile, ha dimostrato di avere tanta qualità e quantità, è forte sia fisicamente che nell’uno contro uno perde raramente il pallone. Bisogna vedere come verrà fatto scendere in campo. Per me lui non è un regista ma il calcio è bello proprio perché ognuno la vede a modo suo”.

