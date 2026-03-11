Prandelli: “La Fiorentina è in difficoltà psicologica, parlare meno di calcio e più di famiglia e figli”

L’ex allenatore viola Cesare Prandelli ha parlato così della Fiorentina, ai margini della 5° edizione della Digital Cup, tenutasi presso il centro Tecnico Federale di Coverciano:

“In questo momento dobbiamo stare solo vicini a questa squadra che è in difficoltà a livello psicologico, gestionale, in tante cose che non hanno funzionato. Bisogna stare vicini alla squadra, non so se serve stare ancora più assieme e magari non parlare di calcio, ma di famiglia, di figli. Parlare di vita e non di calcio. Mi sembra che ci sia troppa pressione e bisogna stemperarla.

Sulla partita in Conference contro il Rakow: “E’ difficile avere due pensieri. Sei in campo e devi pensare a passare il turno in Conference e poi, quando avrai passato il turno e fatto una grande prestazione dovrai pensare alla Cremonese, è molto difficile programmare. E’ inutile pensarci”