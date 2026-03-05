5 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:46

Prandelli: “L’allenatore deve creare un clima sereno, i giocatori a Firenze non devono mai sentirsi soli”

5 Marzo · 18:16

Aggiornamento: 5 Marzo 2026 · 18:16

ACF FiorentinaCesare PrandelliPaolo VanoliParma

L’ex tecnico viola Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, queste le sue parole in merito all’attuale situazione della Fiorentina: “In questo momento devono stare tutti uniti e l’allenatore deve preparare al meglio la partita con serenità. In questo momento dobbiamo esserci, creare un clima anche paradossale sereno, capita che i giocatori spesso si sentano soli e in questo momento a Firenze non devono mai sentirsi soli. Le valutazioni le lasciamo alla fine.

Il Parma è una squadra compatta e quindi bisogna avere pazienza non ti lasciano spazi, bisogna verticalizzare e andare là. Io ricordavo ai giocatori prima della partita che stavamo facendo il nostro lavoro, le cose che facciamo in allenamento bisogna portarle in partita e se ci sono delle varianti bisogni cambiare veloce, perché nel calcio ci sono sempre delle varianti. Le prossime due partite sono essenziali poi vedremo”.

