Prandelli: “L’allenatore deve creare un clima sereno, i giocatori a Firenze non devono mai sentirsi soli”

L’ex tecnico viola Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, queste le sue parole in merito all’attuale situazione della Fiorentina: “In questo momento devono stare tutti uniti e l’allenatore deve preparare al meglio la partita con serenità. In questo momento dobbiamo esserci, creare un clima anche paradossale sereno, capita che i giocatori spesso si sentano soli e in questo momento a Firenze non devono mai sentirsi soli. Le valutazioni le lasciamo alla fine.

Il Parma è una squadra compatta e quindi bisogna avere pazienza non ti lasciano spazi, bisogna verticalizzare e andare là. Io ricordavo ai giocatori prima della partita che stavamo facendo il nostro lavoro, le cose che facciamo in allenamento bisogna portarle in partita e se ci sono delle varianti bisogni cambiare veloce, perché nel calcio ci sono sempre delle varianti. Le prossime due partite sono essenziali poi vedremo”.