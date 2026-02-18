18 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:29

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Minotti spiega lo Jagellonia: “Attacco pericoloso ma difesa debole, non sarà facile per la Fiorentina”

Redazione

18 Febbraio · 22:47

Aggiornamento: 18 Febbraio 2026 · 22:47

Lorenzo Minotti, voce di Sky, racconta lo Jagellonia, prossimo avversario della Fiorentina, e i suoi punti di forza a Radio Firenze Viola

Lorenzo Minotti, telecronista di Sky, è intervenuto su Radio Firenze Viola per commentare la partita di coppa che si terra domani tra Jagellonia e Fiorentina. Ecco le sue parole: “La partita sarà complicata, a maggior ragione col tanto turnover che i viola hanno scelto di fare, ma le coppe danno emozioni particolari, quindi anche le seconde linee avranno voglia di mettersi in mostra e fare una bella partita.”

Sul tecnico avversario: “Lui è giovane, ma ha già avuto ottime soddisfazioni con lo Jagellonia in tre anni. Quest’anno, dopo tanti cambi, è primo in classifica in Polonia. Attualmente la squadra ha dei problemi di formazione, con qualche titolare rimasto fuori dalla lista Uefa per i tanti acquisti. In difesa sono deboli, davanti attaccano bene sulle fasce e sono molto organizzati.”

