Minotti avvisa la Fiorentina: “Il Betis è una squadra da Champions, ha una qualità offensiva difficile da arginare”

A Lady Radio è intervenuto il commentatore televisivo ed ex giocatore Lorenzo Minotti che ha presentato la gara di giovedì in Conference della Fiorentina a Siviglia: “Il Betis è un avversario di un altro livello rispetto a quelli trovati finora perché sono una squadra di qualità e gamba. Mi aspetto una loro partenza a mille con la Fiorentina che deve stare attenta e pronta a ripartire come sa fare. Ha battuto Juventus ed Inter stando compatta e ripartendo, infatti quest’anno contro chi è propositivo ha fatto sempre bene.”

Sul Betis: “Sono partiti in Conference in modo altalenante perché hanno sottovalutato la prima parte, ma poi nei turni ad eliminazione diretta sono stati molto bravi. Hanno dei funamboli incredibili là davanti perché Isco, Jesus Rodriguez e Antony sono tanta roba e in campionato possono arrivare anche in Champions. Il punto debole degli spagnoli è la difesa perché giocano con la linea molto alta e lì concedono molto all’avversario.”

Sul campionato: “La Fiorentina sta facendo il campionato che deve fare ed è in lotta per un piazzamento europeo. Sono tutte lì e gli scontri diretti saranno decisivi, ma il campionato è davvero bello chiaramente sarà dura arrivare in Europa League visto che il settimo posto può non bastare.”