22 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Minotti: “Bravo Vanoli a cambiare, nessuno più credeva nel vecchio modulo nella Fiorentina”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Radio

Minotti: “Bravo Vanoli a cambiare, nessuno più credeva nel vecchio modulo nella Fiorentina”

Mirko Carmignani

22 Dicembre · 13:36

Aggiornamento: 22 Dicembre 2025 · 13:36

TAG:

#FiorentinaGudmundssonMinottiParaticiudineseVanoli

Condividi:

di

L'ex giocatore e commentatore è intervenuto in radio per parlare della Fiorentina che ha vinto ieri al Franchi

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore Lorenzo Minotti ed ora commentatore per parlare della vittoria viola contro l’Udinese: “Finalmente una bella Fiorentina su ottimi livelli contro una squadra che è crollata subito dopo il rosso, infatti non hanno minimamente reagito, però devi essere bravo a creare e a fare gol anche in queste situazioni dato che loro si sono chiusi molto data l’espulsione. Mi è piaciuto l’atteggiamento della Fiorentina con Gudmundsson che ha trovato la sua posizione partendo dall’esterno e venendo dentro piuttosto che partire subito da trequartista dove viene ingabbiato.”

Prosegue: “Peccato aver preso gol perché se tenevi la porta inviolata era molto meglio, in più è l’ottavo che becchi su tiro da fuori quindi c’è da capire come mai ci si schiaccia troppo senza andare a chiudere prima. Non mi sono piaciuti i gialli a Ranieri e a Nicolussi Caviglia quando la partita era già chiusa abbondantemente, quindi bisognava essere più attenti.”

Su Vanoli: “Era l’ora di cambiare qualcosa perché quel modulo era ormai inutile visto che nessuno credeva più in certe linee di passaggio e ci si affidava solo al lancio su Kean, invece ieri abbiamo visto del giro palla qualitativo che ha creato ottime trame di calcio.”

Su Paratici: “Ottimo profilo che darà ordine, hanno parlato di atteggiamenti sbagliati e credo che lui farà il leader per ridare compattezza e prendere anche decisioni più drastiche data la sua esperienza e la sua conoscenza.”

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio