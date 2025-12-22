Minotti: “Bravo Vanoli a cambiare, nessuno più credeva nel vecchio modulo nella Fiorentina”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore Lorenzo Minotti ed ora commentatore per parlare della vittoria viola contro l’Udinese: “Finalmente una bella Fiorentina su ottimi livelli contro una squadra che è crollata subito dopo il rosso, infatti non hanno minimamente reagito, però devi essere bravo a creare e a fare gol anche in queste situazioni dato che loro si sono chiusi molto data l’espulsione. Mi è piaciuto l’atteggiamento della Fiorentina con Gudmundsson che ha trovato la sua posizione partendo dall’esterno e venendo dentro piuttosto che partire subito da trequartista dove viene ingabbiato.”

Prosegue: “Peccato aver preso gol perché se tenevi la porta inviolata era molto meglio, in più è l’ottavo che becchi su tiro da fuori quindi c’è da capire come mai ci si schiaccia troppo senza andare a chiudere prima. Non mi sono piaciuti i gialli a Ranieri e a Nicolussi Caviglia quando la partita era già chiusa abbondantemente, quindi bisognava essere più attenti.”

Su Vanoli: “Era l’ora di cambiare qualcosa perché quel modulo era ormai inutile visto che nessuno credeva più in certe linee di passaggio e ci si affidava solo al lancio su Kean, invece ieri abbiamo visto del giro palla qualitativo che ha creato ottime trame di calcio.”

Su Paratici: “Ottimo profilo che darà ordine, hanno parlato di atteggiamenti sbagliati e credo che lui farà il leader per ridare compattezza e prendere anche decisioni più drastiche data la sua esperienza e la sua conoscenza.”